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Grigioni A bordo di «Sanadura» anche esperti dell'ambito sanitario

SDA

24.3.2026 - 11:53

La spina dorsale dell'assistenza sanitaria in Alta Engadina è in piena riorganizzazione. Il Consiglio d'Amministrazione del nuovo ente di diritto pubblico "Sanadura" è quasi al completo e comprende personalità dal mondo sanitario e politico.
La spina dorsale dell'assistenza sanitaria in Alta Engadina è in piena riorganizzazione. Il Consiglio d'Amministrazione del nuovo ente di diritto pubblico "Sanadura" è quasi al completo e comprende personalità dal mondo sanitario e politico.
Keystone

Il consiglio d'amministrazione (cda) del nuovo ente sanitario dell'Alta Engadina «Sanadura» è quasi al completo. Tre dei sette membri portano con sé competenze nella medicina ospedaliera, nella cura d'emergenza e nell'assistenza di base a livello regionale. Altri due provengono dalla politica, mentre gli ultimi due posti rimanenti verranno occupati entro la fine di aprile.

Keystone-SDA

24.03.2026, 11:53

Le competenze mediche all'interno del cda saranno ricoperte da tre dottori: il medico di base di Silvaplana Sergio Compagnoni, l'ex partner medico della Clinica Gut Adrian Ufer e la responsabile dell'unità di emergenza interdisciplinare dell'ospedale cantonale di Aarau Sarah Rickenbacher Frey.

«Con i nuovi membri, acquisiamo ulteriore esperienza in settori chiave dell'assistenza sanitaria. Ciò rafforza il consiglio d'amministrazione in una fase di sviluppo in cui sono particolarmente importanti decisioni solide e ben ponderate», ha affermato Isabel Wenger, presidente del Consiglio sanitario, citata in un comunicato.

All'interno del cda sono stati scelti anche due rappresentanti del mondo politico: la sindaca di Sils in Engadina, Barbara Aeschbacher, e il sindaco di Celerina, Andrea Fanconi. Quest'ultimo ricopre la funzione di presidente ad interim, finché il cda non sarà al completo. La guida strategico-operativa verrà assegnata a una persona attiva nel settore dell'economia sanitaria, si legge nella nota odierna. Essa verrà affiancata da un altro membro con comprovata esperienza nella gestione di un istituto per le cure a lungo termine.

Le elezioni dei due nomi mancanti avverranno entro la fine di aprile.

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