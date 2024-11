Parte del comune di San Vittore. archivio Ti-Press

A fine ottobre sono stati eletti, tacitamente, tre membri del Municipio di San Vittore. Per trovare i due mancanti è stato necessario fissare un secondo termine per l'inoltro delle candidature, scaduto due giorni fa. Ma nessuno si è messo a disposizione.

SDA

La sindaca uscente Nicoletta Noi-Togni ha confermato a Keystone-ATS che non si è mosso nulla. «Ci sono ancora due seggi vacanti per il Municipio e anche per i due supplenti. Inoltre manca anche un membro della Commissione della gestione e il suo supplente», ha spiegato Noi-Togni, sottolineando che si tratta di una situazione particolare.

Tonando all'Esecutivo, i tre nomi finora sicuri dopo l'elezione tacita di fine ottobre sono quelli di Manrico Duzzi, Paolo Paganetti e Elena Pizzetti. Quest'ultima è stata nominata tacitamente sindaca.

«Essendo in tre possono prendere delle decisioni e far funzionare il Comune. Anche se non la ritengo la soluzione migliore e neppure quella voluta dalla legge», ha dichiarato l'attuale sindaca.

In una nota odierna, si legge che la prossima cadenza per l'inoltro delle liste dei candidati è fissato per il 13 gennaio 2025 alle 18.00.

anve, ats