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Grigioni Abbattono illegalmente alberi a Versam, denunce per tre giovani

SDA

20.4.2026 - 15:25

La foresta di Lengwald dove sono stati abbattuti gli alberi.
La foresta di Lengwald dove sono stati abbattuti gli alberi.
Keystone

La Polizia cantonale grigionese ha individuato gli autori dell'abbattimento illegale di 21 alberi in un bosco di Versam (GR), frazione del comune di Safiental, in Surselva. Tre giovani svizzeri di 16, 17 e 18 anni hanno confessato e verranno denunciati rispettivamente alla Procura dei minori e al Ministero pubblico.

Keystone-SDA

20.04.2026, 15:25

20.04.2026, 15:27

Lo indica in una nota odierna la Polizia cantonale retica, precisando che gli alberi – tra cui abeti, pini e faggi – sono stati abbattuti in due giorni, a cavallo tra fine marzo e inizio aprile.

I tre giovani hanno dichiarato di aver voluto provare ad abbattere alberi con motosega e ascia, «senza avere alcuna destinazione d'uso per il legname», indicano gli inquirenti nella nota.

Le piante abbattute erano parte di un piano di gestione forestale volto a promuovere la biodiversità e a creare habitat per il gallo cedrone, viene precisato.

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