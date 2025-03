Sulla superficie di 457 metri quadrati avrebbero trovato spazio circa 130 posti auto (immagine illustrativa). sda

Il Tribunale d'appello grigionese ha parzialmente accolto un ricorso presentato da organizzazioni ambientaliste sulla realizzazione del resort per vacanze «La Sassa» in Val Monastero. Il disboscamento per creare il parcheggio è stato giudicato non conforme alla legge.

Keystone-SDA SDA

Sulla superficie di 457 metri quadrati avrebbero trovato spazio circa 130 posti auto. Malgrado la prevista compensazione in natura e l'interesse pubblico dei posteggi, la corte d'appello ha accolto il ricorso della Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio e Mountain Wilderness. La sentenza può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.

Le due organizzazioni per la tutela dell'ambiente nel loro ricorso hanno contestato la necessità di un resort di tali dimensioni nella frazione di Tschierv. Il villaggio turistico prevede 192 posti letto, si legge in un documento dello studio di architettura Domenig Immobilien.

Nel progetto è compresa anche la costruzione di un nuovo impianto di risalita nel comprensorio sciistico di Minschuns, l'innevamento della pista fino a valle e la relativa rete idrica. Il tutto per un investimento di circa 30 milioni di franchi.

Un progetto in contrasto con la tutela dell'ambiente

Un mega progetto quindi in contrasto con gli interessi pubblici della protezione della natura e del paesaggio secondo i ricorrenti, che temono anche un aggiramento della legislazione sulle abitazioni secondarie, si legge nel comunicato odierno del Tribunale d'appello.

La corte d'appello nella sua nota ha sottolineato che i piani mostrano invece l'esistenza di un potenziale turistico per la regione. Inoltre, non sono state individuate violazioni della Legge sulle abitazioni secondarie.

La popolazione della Val Monastero nel settembre del 2018 aveva approvato in assemblea comunale la revisione parziale della pianificazione locale con il 98,4% di voti favorevoli.