Il 17 agosto oltre il 54% degli aventi diritto di voto degli undici Comuni dell'Alta Engadina ha approvato il credito per rinnovare lo scalo più alto d'Europa. I comuni si faranno carico di 38 milioni di franchi e garanti di altri 20 milioni. (immagine d'archivio) Keystone

Il Tribunale d'appello grigionese ha respinto il ricorso che chiedeva di annullare la votazione sul rinnovo di 68,5 milioni di franchi dell'aeroporto regionale di Samedan. Secondo la corte il messaggio di voto soddisfaceva i requisiti di legge.

Keystone-SDA SDA

Il ricorso era stato inoltrato da un cittadino di S-chanf. Secondo l'uomo il voto andava annullato, perché il messaggio non forniva agli elettori informazioni «oggettive, equilibrate, complete e imparziali». Ciò avrebbe quindi compromesso la formazione della volontà della popolazione. In particolare, nel testo di voto non era chiaro quali investimenti avrebbero fatto parte dell'oggetto in votazione e neppure i rischi finanziari ad esso legati.

«Il Tribunale d'appello non condivide questa opinione», ha scritto oggi in un comunicato. La maggiore istanza cantonale è giunta alla conclusione che l'oggetto di voto relativo al funzionamento, ai rischi finanziari e ai flussi finanziari non ometteva aspetti essenziali rilevanti per la libera formazione della volontà degli aventi diritto di voto.

La sentenza del Tribunale d'appello può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.

La votazione contestata

Il 17 agosto i cittadini degli undici Comuni dell'Alta Engadina si sono espressi su due oggetti riguardanti lo scalo più alto d'Europa. Il primo riguardava l'annullamento della votazione del 2017 sul progetto d'ampliamento dell'aeroporto. Oltre il 74% dei votanti ha approvato questo punto.

Il secondo oggetto riguardava un nuovo piano per rinnovare l'aeroporto. Esso comprende la costruzione di due nuovi centri operativi con un hangar per i velivoli, la riparazione dei piazzali antistanti lo scalo, una torre con vista a 360 gradi e una recinzione di sicurezza. Oltre il 54% degli elettori ha approvato il credito di 38 milioni di franchi necessari per i lavori. Inoltre si sono fatti garanti di altri 20 milioni.