Lo scorso agosto due uomini hanno inseguito un turista ebreo ortodosso a Davos. Lo hanno preso a pugni in faccia e gli hanno gridato "free Palestine", ha scritto oggi la procura pubblica grigionese. (immagine simbolica) Keystone

Lo scorso agosto due richiedenti l'asilo avevano aggredito un giovane turista ebreo ortodosso a Davos (GR). La procura grigionese ha confermato a Keystone-ATS che uno dei due è stato ora condannato in via definitiva.

La notizia è stata anticipata ieri dalla Südostschweiz. Oggi ne ha riferito anche il radiogiornale di SRF.

I due uomini avevano «inseguito un ebreo ortodosso a Davos, lo avevano preso a pugni in faccia e gridato 'free Palestine'», ha scritto la procura pubblica grigionese. Per questi fatti entrambi i richiedenti l'asilo sono stati condannati per discriminazione razziale a una pena detentiva.

Uno dei due uomini, un 29enne libanese, ha accettato la decisione. Poco dopo l'aggressione è però sparito.

Tuttora è ricercato in tutta la Svizzera. Appena le forze dell'ordine lo troveranno, dovrà andare due mesi in prigione.

L'altro uomo è stato allontanato e rinviato in Algeria. Il suo avvocato ha fatto ricorso contro la decisione della procura pubblica grigionese.

La sentenza quindi non è ancora passata in giudicato.