Per la prima volta nel Canton Grigioni avrà luogo una settimana d'azione contro il razzismo. Fino al 23 marzo verranno organizzati 22 eventi, che daranno la possibilità alla popolazione di confrontarsi in modo critico con il razzismo. (immagine simbolica) Keystone

Fino al 23 marzo nei Grigioni avrà luogo la prima settimana d'azione contro il razzismo, organizzata dal Servizio cantonale specializzato per l'integrazione. La gran parte degli eventi avrà luogo a Coira, ma in futuro si punta a coinvolgere tutte le regioni.

Keystone-SDA SDA

«L'interesse dell'opinione pubblica per questo fenomeno è aumentato dopo che l'amministrazione cantonale ha creato nel 2022 il Servizio di riferimento per le vittime di discriminazioni razziali», ha dichiarato il delegato cantonale all'integrazione nei Grigioni, Felix Birchler, a Keystone-ATS. Nell'ambito di un ulteriore sviluppo delle attività è nata la prima settimana d'azione contro il razzismo nel Canton Grigioni.

Ma quanti casi di discriminazione si registrano nei Grigioni? «Secondo i sondaggi della Confederazione, sappiamo che una persona su sette negli ultimi cinque anni è stata vittima di razzismo», ha spiegato Birchler. Se queste cifre le si trasferiscono sugli oltre 200'000 abitanti dei Grigioni, «dalle 25'000 alle 30'000 persone sono colpite». Ma solo una piccolissima parte si annuncia però al Servizio di riferimento cantonale. «

Nel 2022 abbiamo esaminato nove casi, nel 2023 erano 14 e l'anno scorso 17», ha detto Birchler, aggiungendo che la maggior parte delle segnalazioni riguarda casi avvenuti nelle scuole o sul posto di lavoro. L'aumento è da ricondurre secondo il delegato cantonale al fatto che il consultorio è diventato più conosciuto.

La consulenza è rivolta a chi viene discriminato per il colore della pelle, per la provenienza, per la religione o altre caratteristiche culturali, ma anche per chi ne è testimone.

Prima edizione a Coira, l'anno prossimo in tutte le regioni

Per coinvolgere la popolazione e invitarla a confrontarsi in modo critico con il razzismo, fino al 23 marzo a Coira verranno organizzati 22 eventi. Uno si terrà anche a Davos (GR). Le manifestazioni spazieranno da dibattiti pubblici, seminari, proiezioni di film, rappresentazioni teatrali ed eventi interattivi. Anche nelle scuole verranno organizzati progetti e laboratori per dare la possibilità ai giovani di elaborare possibilità d'azione contro la discriminazione.

La prima edizione sarà una prova. Gli eventi sono stati concentrati in modo consapevole attorno al capoluogo. «In base ai riscontri che abbiamo ricevuto finora per noi è chiaro che nel 2026 la settimana d'azione coinvolgerà tutte le regioni del Canton Grigioni», ha sottolineato ancora Birchler.