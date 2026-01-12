Il luogo dell'incidente. Keystone

Un'automobilista 26enne straniera, distratta dal cibo cadutole nell'auto, è andata a sbattere contro il guardrail nel primo pomeriggio di ieri a Laax, nei Grigioni. L'esito del test dell'alcol è risultato positivo, per cui le è stato vietato di far uso della sua patente di guida in Svizzera.

Keystone-SDA SDA

Lo ha indicato in una nota odierna la Polizia cantonale retica.

L'incidente si è verificato alle 12:45 mentre la donna stava circolando sulla strada principale a Laax, in direzione di Flims, precisa il comunicato. L'auto è andata completamente distrutta nell'impatto.