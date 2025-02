Curva a sinistra a Laax, dove l'auto è uscita di strada Polizia cantonale grigionese

Due incidenti distinti causati dall'alcol al volante si sono verificati ieri a Laax e Maienfeld (GR). Ai rispettivi conducenti di 24 e 78 anni è stata ritirata la patente. Lo indica in una nota odierna la polizia cantonale dei Grigioni.

Keystone-SDA, sifo, ats SDA

L'incidente a Laax (GR) è avvenuto poco prima delle 4 di mattina di ieri mentre un 24enne stava guidando sulla strada principale in direzione di Schluein. In una curva a sinistra la sua auto ha abbandonato la carreggiata urtando dapprima un palo e finendo la sua corsa contro un albero, precisa la nota.

Verso le 18:30 il conducente 78enne stava viaggiando da Maienfeld (GR) in direzione di Malans quando in una curva a sinistra la sua auto è uscita di strada urtando un palo e finendo in un campo, si legge nella nota.

Il test dell'alito effettuato sui due conducenti è risultato positivo per cui ai due uomini è stata ritirata la patente di guida.