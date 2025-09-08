  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Alpinista italiano muore sul Pizzo Bernina

SDA

8.9.2025 - 15:23

Una parte della cresta Biancograt, luogo in cui è avvenuto l'incidente mortale.
Una parte della cresta Biancograt, luogo in cui è avvenuto l'incidente mortale.
Kapo GR

Un 53enne italiano è morto domenica mentre affrontava l'ascesa al Pizzo Bernina. L'alpinista è caduto mentre, con un compagno di cordata, stava percorrendo la cresta Biancograt.

Keystone-SDA

08.09.2025, 15:23

08.09.2025, 15:44

I due alpinisti intendevano scalare il Pizzo Bernina partendo dal rifugio Tschierva. Il malcapitato è precipitato per circa 500 metri nel punto di calata alla fine della cresta Biancograt poco prima di mezzogiorno, ha indicato la polizia cantonale dei Grigioni in una nota odierna.

L'alpinista, che nella caduta ha riportato ferite fatali, è stato recuperato dalla Rega. Il Care Team Grischun ha assistito il suo compagno, anch'egli trasportato a valle in elicottero.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Padre nasconde i figli nella natura per 4 anni: la polizia lo uccide. Si cercano due bimbi
Lucio Corsi: «Cantare con Ivan Graziani o Lucio Dalla grazie all'AI? Mi sarebbe piaciuto conoscerli»
La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché

Altre notizie

Progetto al via. Il «patentino» digitale arriva anche in Ticino

Progetto al viaIl «patentino» digitale arriva anche in Ticino

All'altezza di Agno. Ecco i vari rifiuti ripescati dal Lago Ceresio

All'altezza di AgnoEcco i vari rifiuti ripescati dal Lago Ceresio

News. Aggredì un bambino, condannato

NewsAggredì un bambino, condannato