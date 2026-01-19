Una visualizzazione dell'edificio con appartamenti a prezzi accessibili che sorgerà nel centro di Pontresina. Gli appartamenti dovrebbero essere pronti per la fine del 2028. Keystone

Entro la fine del 2028 dovrebbero sorgere nel centro di Pontresina, nei Grigioni, otto nuovi appartamenti, che potrebbero accogliere una trentina di abitanti del posto. Si tratta del primo progetto della Fundaziun da Puntraschigna, che con alloggi a prezzi moderati mira a combattere la carenza di case primarie.

Keystone-SDA SDA

Più di novanta team di progettazione provenienti dalla Svizzera e dall'estero hanno presentato le proposte nell'ambito di un concorso di architettura, ha scritto la Fundaziun Puntraschigna oggi in un comunicato. A convincere la giuria formata da architetti, la sindaca di Pontresina e membri della fondazione è stato l'Atelier Candrian Meier di Zurigo.

Il grande interesse per il progetto di edilizia residenziale senza scopo di lucro tocca un nervo dolente delle regioni turistiche, ovvero la mancanza di abitazioni a pigioni moderate per la popolazione locale.

Nel giugno del 2025 la quota di abitazioni vuote nel Comune di Pontresina si attestava allo 0,13%, ben al di sotto della media cantonale dello 0,57%. Su un totale di 2'335 abitazioni, solo tre erano libere.

Quattro piani con otto appartamenti

Secondo la responsabile del concorso d'architettura, Christine Steiner Bächi, il progetto può fungere da modello per combattere la mancanza di abitazioni primarie nelle regioni turistiche.

Il nuovo edificio che sorgerà dietro al centro congressi Rondo è il primo progetto della Fundaziun da Puntraschigna. Essa è stata fondata nel 2023 dall'assemblea comunale con uno scopo preciso: preservare e promuovere alloggi economicamente sostenibili per la popolazione locale.

Nel dicembre del 2024 alla fondazione è stato concesso il diritto di superficie della parcella nel centro del paese. È qui che è prevista la creazione di un edificio con quattro piani, otto appartamenti (bi- e quadrilocali) e un locale jolly, convertibile ad esempio come studio. I costi per la costruzione si aggirano attorno ai sei milioni di franchi.

Se tutto va secondo programma, le abitazioni dovrebbero essere pronte entro la fine del 2028.