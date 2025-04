Il rogo nell'appartamenzo a Thusis. Polizia cantonale dei Grigioni

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio in un appartamento di Thusis (GR). A seguito del rogo, le cui cause sono per ora ignote, due persone sono state trasportate in ospedale.

Keystone-SDA SDA

Poco prima delle 14.30, una donna ha segnalato la presenza di fumo proveniente dal secondo piano di un edificio residenziale e commerciale, scrive in un comunicato la polizia grigionese.

Alcune persone sono uscite da sole dall'immobile, mentre un afghano di 28 anni è stato evacuato dai servizi d'emergenza.

L'uomo è finito in ospedale con delle ustioni e una sospetta intossicazione da fumo. Anche uno svizzero 33enne ha dovuto subire un trattamento ambulatoriale. Il rogo è stato rapidamente domato dai pompieri.