Secondo la Procura pubblica grigionese non ci sono responsabilità penali per il decesso del 17enne svizzero, deceduto nel dicembre del 2022 mentre era impegnato in lavori di manutenzione su un traliccio. (immagine simbolica) Keystone

L'inchiesta penale per omicidio colposo aperta dopo l'incidente mortale di un apprendista 17enne a Laax nel 2022 è sfociata in un decreto di abbandono. Non è stato possibile stabilire se da parte delle due persone indagate vi sia stata una violazione causale degli obblighi di diligenza, ha scritto la Procura pubblica grigionese a Keystone-ATS, confermando la notizia anticipata dalla RSI.

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Nell'incidente avvenuto il 19 dicembre 2022 perse la vita un apprendista 17enne. Pochi giorni dopo il Ministero pubblico grigionese aveva aperto un'inchiesta penale per omicidio colposo contro due persone che lavoravano nell'impresa della Weisse Arena Bergbahnen.

Il tragico episodio era avvenuto di pomeriggio, mentre il minorenne stava facendo lavori di manutenzione assieme a un collega su un pilone di una funivia a Laax. Il giovane apprendista era stato travolto da una cabina che stava salendo e l'aveva fatto cadere da una piattaforma a 40 metri d'altezza.

Decisione non verrà impugnata

Con il decreto di abbandono emanato lo scorso 31 marzo i due tecnici responsabili degli apprendisti e della manutenzione degli impianti vengono scagionati.

Questo malgrado il rapporto del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) pubblicato l'anno scorso avesse sottolineato diverse inosservanze delle prescrizioni di sicurezza prima dell'incidente.

Fra queste la mancanza di un sistema affidabile per avvisare il personale del passaggio della cabina. Inoltre, l'apprendista non indossava in quel momento l'equipaggiamento di protezione contro le cadute.

La decisione della Procura pubblica non è ancora cresciuta in giudicato. Tuttavia i parenti dell'apprendista deceduto hanno espresso il loro disinteresse all'ulteriore perseguimento penale.