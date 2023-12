Immagine illustrativa. Polizia cantonale dei Grigioni

La Polizia cantonale dei Grigioni ha arrestato due giovani ladri a Mesocco domenica scorsa, poco dopo la mezzanotte. La proprietaria di un'abitazione ha allertato la polizia mentre i due stavano forzando la serratura della porta d'ingresso.

Poco dopo l'una e mezza di notte una pattuglia della polizia ha arrestato i due ragazzi sospettati. Si tratta di due sedicenni originari della Tunisia e del Marocco, si legge in una nota diramata oggi dalla Polizia cantonale dei Grigioni.

I due presunti ladri saranno denunciati alla Procura dei minorenni dei Grigioni per reati contro il patrimonio, violazione di domicilio e, come confessato dai due giovani, per aver contravvenuto alla legge federale sugli stupefacenti.

Chiudere le porte e segnalare comportamenti sospetti

La Polizia cantonale grigionese consiglia alla popolazione di chiudere sempre a chiave le porte di casa e dei veicoli, e di segnalare sempre immediatamente situazioni sospette al numero di emergenza 117.

SDA / amo