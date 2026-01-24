Immagine d'illustrazione Polizia cantonale grigionese

All'inizio della scorsa settimana in Valle Mesolcina sette automobili sono state «ripulite» da ladri: il bottino complessivo ammonterebbe a circa 1500 franchi. I presunti autori dei furti sono stati fermati martedì notte dalla Polizia cantonale grigionese in collaborazione con agenti ticinesi.

Keystone-SDA SDA

Lo indicano oggi le forze dell'ordine retiche in una nota, precisando che tutte le vetture visitate dai ladri non erano chiuse a chiave.

I due malfattori – un marocchino di 17 anni e di un algerino di 33 anni – sono residenti in un centro per richiedenti l'asilo in Ticino: hanno entrambi confessato i reati. Nei loro confronti è stata disposta l'espulsione dal Canton Grigioni.

I due avrebbero inoltre rubato due monopattini elettrici, sempre a San Vittore e a Roveredo. Inoltre, vengono loro contestati altri cinque furti in automobili commessi nello stesso periodo a Lumino. I due si trovano attualmente in detenzione preventiva.