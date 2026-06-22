Le attività nel tempo libero hanno un ruolo cruciale per le famiglie che risiedono nelle regioni periferiche. (immagine simbolica) Keystone

Le valli meridionali di lingua italiana del Canton Grigioni gestiscono le attività ricreative e associative con approcci differenziati, plasmati dalle esigenze locali. Keystone-ATS ha tracciato una panoramica tra specificità locali e nuove sfide di coesione.

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Uno sguardo al Grigioni italiano fa emergere un mosaico di soluzioni: la Val Bregaglia punta sulla coesione socio-sanitaria per l'invecchiamento attivo; il Moesano mantiene un modello pragmatico basato su un'agenda turistica condivisa; la Valposchiavo compie un salto strutturale con un portale per tutte le età e una nuova agenda centralizzata. Pur nella diversità, prevale la ricerca di un equilibrio tra autonomia e collaborazione.

Val Bregaglia: una rete per l'invecchiamento attivo

Nel 2022 il Comune di Bregaglia ha aderito ai programmi cantonali per la promozione della salute, l'invecchiamento in rete e il coordinamento sportivo. È nato così «Vita Bregaglia», un gruppo di rappresentanti con obiettivi comuni. Rebecca Tiberini, responsabile per gli over 65, affronta i cambiamenti demografici: «Oggi bisogna riattivare la cooperazione tra individui». Esistono ora offerte sociali come pranzi, gite e giochi. Per gli anziani più fragili è nata 'Comunità B', una 'Caring Community' di volontariato. «La terza età è una grande risorsa», nota Tiberini, sottolineando come un approccio olistico implementi l'autonomia. Nel 2024, per superare lo scoglio informativo, è nata la piattaforma «Vita Bregaglia», un elenco ricercabile per parole chiave o età che supporta la prevenzione e la coesione.

Moesano: l'agenda condivisa come bussola degli eventi

Nel Moesano, il principale strumento di promozione è l'agenda eventi condivisa, presente sui siti comunali, dell'Ente turistico regionale e di Grigioni Vacanze. L'agenda esiste da oltre quindici anni e le associazioni comunicano con regolarità i propri appuntamenti. Pur essendo un importante strumento, non costituisce un coordinamento strutturato per evitare sovrapposizioni. Secondo il direttore dell'Ente turistico, Christian Vigne, «sta soprattutto al buon senso degli organizzatori», sebbene vi siano forme di concertazione spontanea. L'agenda offre visibilità alle iniziative, confluendo nel sistema di Grigioni Vacanze. Il valore aggiunto risiede nell'unicità della piattaforma: «La proliferazione di calendari diversi rischierebbe di creare confusione e rendere difficile mantenere aggiornate le informazioni», conclude Vigne.

Valposchiavo: servizi integrati e l'agenda unica

In Valposchiavo, il portale Valposchiavo099 è diventato da qualche mese un punto di riferimento comunitario. «È l'evoluzione di un sito nato per le famiglie con bambini da 0 a 5 anni», spiega l'ideatrice Cristina Luminati. «Quando emerse la richiesta per scolari e ragazzi, l'estensione a 0-99 anni fu naturale. Offrire un servizio moderno è la nostra motivazione». Le reazioni sono di gratitudine: l'obiettivo è che i residenti sappiano che il portale riunisce attività «sotto un unico tetto». Il servizio non è un'agenda, ma un contenitore informativo. Tuttavia, questa settimana, dopo decenni di tentativi, entrerà in funzione l'agenda unica della Valposchiavo. Gestita da Valposchiavo Turismo con la collaborazione dei media locali, colma una lacuna storica. I dati saranno centralizzati: i contenuti saranno ovunque gli stessi, offrendo uno strumento coeso per orientarsi nell'offerta ricreativa.