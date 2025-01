Non ci sarà nessun colpevole nel caso degli abbonamenti regalati a politici e funzionari nel comprensorio di Arosa. (immagine d'archivio) Keystone

Nessun colpevole nel caso degli skipass regalati a politici e funzionari a Arosa (GR). La Procura retica ha annunciato che non contesterà la sentenza di prima istanza, in cui il presidente del Consiglio di amministrazione e il direttore erano stati assolti.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

La magistratura ha confermato la notizia ieri sera nella trasmissione radiofonica Grigioni sera della RSI.

A fine ottobre i due dirigenti erano stati assolti dal Tribunale regionale di Landquart da molteplici accuse di concessione di vantaggi. Secondo il giudice, gli imputati non avevano agito né intenzionalmente né con dolo eventuale, ma per negligenza. Cosa che non è punibile per legge.

Dal 2014 al 2022, il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore delle funivie di Arosa hanno offerto gratuitamente o a prezzo ridotto a politici e funzionari della località e di Coira abbonamenti per il comprensorio sciistico di Arosa e tessere stagionali per il comprensorio degli sport invernali di Arosa/Lenzerheide. Circa 60 persone erano coinvolte.

I membri dell'amministrazione comunale di Arosa, del parlamento e del consiglio comunale, nonché i forestali di quartiere e gli agenti di polizia municipale, hanno beneficiato dell'offerta con un vantaggio di prezzo fino a 550 franchi. Poiché due terzi del comprensorio sciistico di Arosa si trovano nel comune di Coira, anche i politici e i funzionari della capitale dei Grigioni ne hanno beneficiato.