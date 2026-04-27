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Grigioni Non ce l'ha fatta l'addetto alla sicurezza investito da un'auto a Lanquart

SDA

27.4.2026 - 12:04

L'addetto alla sicurezza investito da un auto mercoledì poco dopo mezzanotte a Landquart (GR) è morto venerdì in ospedale. (immagine simbolica)
L'addetto alla sicurezza investito da un auto mercoledì poco dopo mezzanotte a Landquart (GR) è morto venerdì in ospedale. (immagine simbolica)
Keystone

Un addetto alla sicurezza 50enne è stato investito da un'auto mercoledì poco dopo mezzanotte, mentre erano in corso lavori sulla carreggiata. L'uomo, gravemente ferito, è deceduto venerdì in ospedale. Lo indica in una nota odierna la Polizia cantonale grigionese.

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Keystone-SDA, Sara Matasci

27.04.2026, 12:04

27.04.2026, 12:08

Grigioni. Landquart, addetto alla sicurezza investito: è grave

GrigioniLandquart, addetto alla sicurezza investito: è grave

Una 33enne stava circolando sulla strada H3 in direzione di Landquart (GR). La donna aveva imboccato una rotonda interessata da lavori senza accorgersi della deviazione del traffico, investendo un addetto alla sicurezza, avevano indicato gli inquirenti in una nota diramata giovedì.

L'uomo, gravemente ferito, era poi stato trasportato all'Ospedale cantonale dei Grigioni di Coira, dove è morto venerdì. Alla 33enne è stata ritirata la patente sul luogo dell'incidente.

Le cause del sinistro sono al vaglio degli inquirenti.

Il grave incidente ricorda quello avvenuto a Cadenazzo a inizio aprile.

Nella notte su giovedì. Agente di sicurezza investito da un’auto a Cadenazzo. La sua vita è in pericolo

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