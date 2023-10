Il luogo dell'incidente Polizia cantonale grigionese

La corsia in direzione sud della strada nazionale A13 è rimasta chiusa per due ore e mezza tra Hinterrhein, nei Grigioni, e il portale nord della galleria del San Bernardino ieri dopo che una vettura ha sbandato e si è rovesciata sulla carreggiata. Nessuno è rimasto ferito.

Un 19enne, accompagnato da tre amici, stava guidando da Splügen in direzione di San Bernardino quando, poco prima delle 11.00, ha perso il controllo dell'automobile a causa del ghiaccio sull'asfalto. I danni alla macchina sono ingenti, indica una nota della polizia cantonale grigionese diramata oggi.

Tutti e quattro gli occupanti della vettura sono riusciti ad abbandonarla da soli. In seguito si sono rivolti per un controllo a un medico per conto proprio.

Durante le due ore e mezza di lavoro sul luogo dell'incidente è stato necessario chiudere completamente la corsia in direzione sud. È stata predisposta una deviazione sulla strada cantonale.

