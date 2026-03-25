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Grigioni Auto sbanda ed esce di strada sul passo del Giulia, tre feriti

SDA

25.3.2026 - 12:11

Il luogo dell'incidente sul Passo del Giulia.
Il luogo dell'incidente sul Passo del Giulia.
Keystone

Un'auto guidata da un 28enne italiano ha sbandato ieri sera sulla strada del passo del Giulia. Il conducente e i due passeggeri hanno riportato ferite da lievi a moderate.

Keystone-SDA

25.03.2026, 12:11

25.03.2026, 12:30

Il veicolo stava scendendo dall'Ospizio del Giulia verso Silvaplana, nei Grigioni, quando il conducente ha perso il controllo in una curva a destra. La vettura è andata a sbattere contro il guardrail, indica una nota odierna della Polizia cantonale dei Grigioni.

Dopo aver sbandato per altri cento metri, l'auto ha terminato la sua corsa con il cofano rivolto in direzione dell'Ospizio, viene precisato.

Due ambulanze hanno trasportato i tre feriti all'ospedale di Samedan. Sul posto sono intervenuti anche i pompieri e tre collaboratori dell'Ufficio tecnico dei Grigioni, prosegue la nota. L'auto, completamente distrutta nell'impatto, è stata rimossa. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti.

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