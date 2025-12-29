  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Sfreccia a 141 km/h sul passo del Giulia senza patente

SDA

29.12.2025 - 16:08

Gli agenti hanno anche accertato che l'uomo non era più in possesso della licenza di condurre.
Gli agenti hanno anche accertato che l'uomo non era più in possesso della licenza di condurre.
Keystone

Un automobilista è stato fermato sul passo del Giulia mentre viaggiava a velocità folle e senza patente.

Keystone-SDA

29.12.2025, 16:08

La polizia grigionese ha fermato ieri pomeriggio un automobilista che stava sfrecciando oltre il consentito sul passo del Giulia. Il 46enne, la cui velocità era di 141 km/h in una zona con limite a 80 km/h, sarà denunciato.

L'uomo stava risalendo il valico da Silvaplana. Durante il controllo, è stato inoltre accertato che non era più in possesso della patente di guida da diversi anni, scrivono le forze dell'ordine cantonali in una nota odierna.

I più letti

Ecco perché Swiss-Ski ha valutato un reclamo sulla vittoria di Shiffrin
Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica
La star della boxe Anthony Joshua coinvolta in un incidente stradale, morte due persone
Mosca: «Droni di Kiev sulla residenza di Putin, pronta la rappresaglia»
Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi

Altre notizie

Grigioni. Niente più biglietti sull'autopostale, lanciata una petizione

GrigioniNiente più biglietti sull'autopostale, lanciata una petizione

Ticino. Notte di Capodanno, treni speciali TILO in circolazione

TicinoNotte di Capodanno, treni speciali TILO in circolazione

Aiuto concreto. Locarno, tornano le raccolte degli alberelli natalizi per il lago

Aiuto concretoLocarno, tornano le raccolte degli alberelli natalizi per il lago