Nel quadro dell'operazione umanitaria promossa dalla Confederazione e dai Cantoni sono stati accolti 20 bambini della Striscia di Gaza che necessitano cure. Una minore è stata ricoverata nei Grigioni. Ad accompagnarla tre suoi familiari. Keystone

La bambina e i tre familiari della Striscia di Gaza accolti a fine novembre nei Grigioni non gravano sul sistema d'asilo cantonale, ha detto oggi il Consigliere di Stato Peter Peyer (PS) in Gran Consiglio. La partecipazione all'azione umanitaria lanciata dalla Confederazione è anzi «sinonimo di umanità, solidarietà ed empatia».

Keystone-SDA SDA

A fine novembre una minore che necessita cure è arrivata nei Grigioni assieme a tre componenti della sua famiglia. «Considerata la grande sofferenza che si vive a Gaza, l'accoglienza di un solo bambino accompagnato da tre persone può sembrare un piccolo passo», ha detto il direttore del Dipartimento giustizia, sicurezza e sanità, in risposta a un'interpellanza del granconsigliere Nicola Stocker (UDC).

Ma tanti piccoli passi da parte di diversi attori costituscono la base dell'aiuto internazionale e umanitario secondo Peyer. Nelle ultime settimane anche i Cantoni di Appenzello Esterno, Basilea Città, Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, San Gallo, Ticino, Vaud, Vallese hanno partecipato all'operazione. In totale 20 bambini sono stati ricoverati in Svizzera. 78 familiari li hanno accompagnati.

Sicurezza e costi per il Cantone

Cantoni urbani come Argovia, Berna e Zurigo hanno espresso preoccupazioni riguardanti la sicurezza. Peyer ha assicurato che sono stati effettuati dei controlli accurati e rigorosi prima dell'arrivo in Svizzera. Il Consigliere di Stato ha poi aggiunto che l'accoglienza delle quattro persone non grava sul sistema d'asilo cantonale.

«Esse vengono conteggiate secondo l'attuale chiave di riparto tra i Cantoni», ha continuato Peyer. Secondo il sito della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) questa viene calcolata in funzione della percentuale della popolazione del rispettivo Cantone in relazione alla popolazione della Svizzera.

Il deputato democentrista Stocker ha voluto sapere dal Governo a quanto ammontano i costi per il Cantone. Secondo Peyer le spese per l'alloggio e l'assistenza non differiscono da quelle del settore dell'asilo ordinario. Come per tutte le altre persone assegnate a tale procedura, la Confederazione versa un forfait globale per coprire i costi.

«Il Cantone si fa carico solo delle eventuali spese non coperte, nonché della franchigia e della quota a carico dell'assicurazione malattia», ha spiegato Peyer. Il Consigliere di Stato non è riuscito a quantificare l'importo del trattamento ospedaliero, poiché la minore è attualmente sottoposta a ulteriori accertamenti medici.