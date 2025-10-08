  1. Clienti privati
Grigioni I Verdi lanciano un appello al Governo retico per aiutare i bambini feriti di Gaza

SDA

8.10.2025 - 11:01

A fine settembre il Consiglio federale ha annunciato di voler accogliere una ventina di bambini feriti nel conflitto nella Striscia di Gaza. L'accoglienza avverrebbe nel quadro di un'azione umanitaria. (immagine d'archivio)
Keystone
Keystone

Il partito dei Verdi Grigioni ha lanciato ieri un appello al Governo per accogliere e curare i bambini feriti provenienti da Gaza. I Cantoni di Basilea Città, Ginevra, Ticino e Vallese hanno già dichiarato la loro disponibilità.

Keystone-SDA

08.10.2025, 11:01

08.10.2025, 11:03

«I Verdi chiedono che il Governo retico si dichiari disposto ad accogliere alcuni di questi bambini e assumersi i costi di assistenza, come segno di umanità e solidarietà», ha scritto il partito ieri in un comunicato. L'appello segue l'annuncio del Consiglio federale di voler accogliere negli ospedali svizzeri una ventina di bambini rimasti feriti nel conflitto.

A differenza di altri cantoni, il Governo grigionese non ha ancora preso posizione. Alla RSI l'esecutivo cantonale ha confermato di aver ricevuto la richiesta, ma di non averla ancora trattata. Visto l'interesse pubblico è previsto prossimamente un comunicato, è stato dichiarato a Keystone-ATS.

Secondo il partito cantonale, la stazione intensiva pediatrica dell'ospedale cantonale a Coira dispone della professionalità e degli strumenti tecnici necessari per poter curare i bambini gravemente feriti. I costi di quest'azione umanitaria dovrebbero essere sostenuti da parte del Cantone quale gesto solidale.

