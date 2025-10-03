  1. Clienti privati
Grigioni Un bimbo di 7 anni cade nella tromba delle scale di una scuola

SDA

3.10.2025 - 16:56

La tromba delle scale da cui è precitato il bambino questa mattina in una scuola di Mastrils (GR).

Keystone

Un bambino di sette anni è caduto stamane nella tromba delle scale di una scuola di Mastrils, frazione di Landquart (GR), precipitando di un piano. Il piccolo, ferito, è stato trasportato dalla REGA all'Ospedale cantonale dei Grigioni di Coira.

Keystone-SDA

03.10.2025, 16:56

03.10.2025, 16:57

Lo indica la polizia cantonale grigionese in una nota odierna.

L'incidente si è verificato poco dopo le 10:00. Gli insegnanti presenti sul posto hanno prestato immediatamente i primi soccorsi al bimbo e hanno allertato i servizi di emergenza, si legge nel comunicato.

Il Care Team Grischun è intervenuto sul posto per prestare supporto psicologico ai presenti, prosegue la nota. Le circostanze della caduta sono al vaglio degli inquirenti.

