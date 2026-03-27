L'ufficio turistico della Val Bregaglia cambia nome. Da Bregaglia Engadin Turismo diventa Bregaglia Maloja Turismo. (immagine d'archivio) Keystone

L'assemblea comunale di Bregaglia ha accolto ieri la proposta del Comune e della Commissione del turismo di cambiare il nome dell'organizzazione turistica. Da Bregaglia Engadin Turismo si passerà a Bregaglia Maloja Turismo. Inoltre è stata presentata la nuova strategia per il turismo 2026-2030.

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Diverse le motivazioni alla base della scelta del cambio di nome, nato con l'aggregazione comunale nel 2015. Nei Grigioni sono presenti tre diversi enti contenenti il nome Engadina, tra cui «Engadin Tourismus». Pur alloggiando a Maloja, Isola, alcuni alpeggi e frazioni in Engadina, «la Valle si distingue completamente in quanto a obiettivi e strategie» spiega Jon Bischoff, municipale e presidente della Commissione del turismo. Nel motto «semplicemente autentica» è racchiuso l'intento di promuovere e preservare la natura e i suoi frutti come esperienza centrale sia per i turisti che per gli abitanti. Inoltre si punta pure a una mobilità dolce e flussi turistici spalmati lungo tutto l'arco dell'anno.

Rimane l'ottima collaborazione con gli enti engadinesi, ma si inverte l'immagine di Maloja: non più «Krone des Oberengadins» ma fiore all'occhiello del turismo, soprattutto invernale, della Val Bregaglia. Senza nulla voler togliere alle peculiarità degli altri villaggi del fondovalle.

Nuova strategia per i prossimi 4 anni

La scelta del cambiamento del nome è anche un primo passo verso la nuova strategia turistica 2026-2030. La vallata italofona vuole puntare sull'innovazione, sulla sostenibilità e l'autenticità. Per sviluppare la nuova direzione, la Val Bregaglia punterà sui suoi punti forti, ovvero la cultura, la natura, i prodotti locali e la comunità. Inoltre rivendicherà la propria tipicità, rendendosi più facilmente individuabile a livello geografico.

I pernottamenti annui fra Maloja e Castasegna ammontano a circa 130'000. Quasi due terzi vengono registrati a Maloja, mentre l'anno scorso il fondovalle ha totalizzato oltre 55'500 pernottamenti.