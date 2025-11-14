  1. Clienti privati
Pericolo di frana Brienz sarà accessibile solo tre giorni a settimana

SDA

14.11.2025 - 12:24

Il 15 giugno 2023, una colata detritica aveva quasi seppellito il villaggio, che all'epoca era stato evacuato. (immagine d'archivio)
Il 15 giugno 2023, una colata detritica aveva quasi seppellito il villaggio, che all'epoca era stato evacuato. (immagine d'archivio)
Keystone

Nuove regole di accesso per il villaggio di Brienz/Brinzauls (GR), minacciato da una frana, saranno in vigore da lunedì prossimo. Ci si potrà recare sul posto soltanto mercoledì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 17.00. Inoltre, sarà consentito servirsi di un unico punto d'entrata.

Keystone-SDA

14.11.2025, 12:24

14.11.2025, 12:33

L'accesso è permesso agli abitanti e ai proprietari di case e appartamenti di vacanza, si legge nel bollettino odierno del Comune di Albula/Alvra (GR), di cui Brienz è frazione. Finora era possibile visitare il villaggio ogni giorno della settimana, a meno che i geologi fossero contrari.

Al paesino si potrà accedere solo passando dalle rovine del castello Belfort. Il posto di controllo di Vazerol verrà infatti soppresso. Ciò consentirà di ridurre i costi di sicurezza per accedere al villaggio, che necessitano di personale impiegato a tal fine. Costi che a settembre e ottobre ammontavano in totale a circa 80'000 franchi.

Il bollettino precisa inoltre che «nei giorni in cui gli sfollati hanno accesso al villaggio, i geologi del servizio di allerta precoce devono monitorare più attentamente del solito l'evoluzione della situazione di pericolo».

In inverno smottamenti più frequenti

L'onere organizzativo e finanziario dovrebbe diminuire grazie alla riduzione delle possibilità di accesso a tre giorni alla settimana, ha precisato a agenzia Keystone-ATS il responsabile della comunicazione del Comune, Christian Gartmann.

«L'esperienza dimostra che in inverno gli smottamenti diventano più frequenti», ha affermato. È quindi prevedibile che nei mesi invernali ci saranno meno giorni in cui le condizioni di sicurezza consentiranno l'accesso al villaggio.

L'ottantina di abitanti di Brienz/Brianzauls sono stati nuovamente evacuati nel novembre 2024. Nel 2023, un'enorme colata di detriti si era fermata poco prima del villaggio. Il volume di roccia caduto ammontava a 1,7 milioni di metri cubi.

