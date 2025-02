Questo sabato gli abitanti di Brienz (GR) potranno tornare per due ore nelle loro case. Keystone

Sabato 15 febbraio gli abitanti di Brienz (GR), sfollati a causa della frana che incombe sul villaggio, potranno probabilmente tornare a casa per un paio d'ore. La valutazione dei pericoli lo permette, scrive oggi il comune di Albula/Alvra.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Durante la visita, la frana verrà monitorata ancora più strettamente. L'accesso sarà consentito sia ai residenti che ai proprietari di seconde case, indicano le autorità di Albula/Alvra, del quale Brienz è una frazione.

Saranno ammesse al massimo due persone per nucleo famigliare. Chi vorrà visitare il paese dovrà dapprima annunciarsi al comune e avere con sé un cellulare. Al massimo 50 persone potranno trovarsi contemporaneamente all'interno del villaggio.

Persone terze e non registrate non potranno entrare in paese, che rimane sottoposto a divieto d'accesso.

Sono passati quasi tre mesi dall'evacuazione di Brienz, minacciato da una frana di 1,2 milioni di metri cubi di materiale. Un periodo ben più lungo, rispetto alla prima evacuazione nell'estate del 2023.

Gli abitanti hanno espresso il desiderio di poter andare a controllare le loro case per eventuali danni o recuperare oggetti importanti per la loro quotidianità.