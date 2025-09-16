  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Brienz, il trasferimento preventivo costerà più di 55 milioni

SDA

16.9.2025 - 09:13

Gli abitanti di Brienz/Brinzauls sono stati sfollati il 17 novembre 2024 a causa del pericolo della frana che sovrasta il villaggio. (immagine d'archivio)
Gli abitanti di Brienz/Brinzauls sono stati sfollati il 17 novembre 2024 a causa del pericolo della frana che sovrasta il villaggio. (immagine d'archivio)
Keystone

Il trasferimento volontario degli abitanti del villaggio grigionese di Brienz/Brinzauls, minacciato da un'enorme frana, dovrebbe costare 55,6 milioni di franchi. È la stima del Governo retico sulla base dell'interesse manifestato finora.

Keystone-SDA

16.09.2025, 09:13

16.09.2025, 09:21

Entro fine settembre gli abitanti sfollati da quasi dieci mesi possono presentare domanda per il trasferimento preventivo. Il Comune di Albula/Alvra sta preparando un progetto forestale per lo spostamento di edifici e impianti in luoghi sicuri.

A seguito della situazione di rischio causata dalle frane e dagli importanti disagi cui è confrontata la popolazione, il Governo grigionese chiede al Gran Consiglio un credito d'impegno pari a 50 milioni di franchi. In questo modo verrebbero coperti il 90% dei costi complessivi. Anche la Confederazione dovrebbe partecipare al finanziamento. I soldi permetteranno agli abitanti di lasciare il villaggio in via preventiva.

Il Gran Consiglio tratterà la richiesta probabilmente nella sessione di dicembre.

Il villaggio scivola più lentamente

Secondo recenti misurazioni, il paese nel cuore dei Grigioni slitta meno velocemente rispetto al passato. In agosto lo scivolamento è rimasto al di sotto di 100 centimetri all'anno. Secondo l'ultimo bollettino del Comune di Albula/Alvra la velocità dello slittamento si aggira attualmente fra i 40 e i 60 centimetri all'anno. Ciò è grazie al cunicolo, che drena l'acqua che si trova nel sottosuolo. Secondo la nota odierna il calo della velocità dello scivolamento del villaggio dovrebbe portare un assestamento anche della frana. Ma al momento non è possibile quantificarne l'influsso.

Il cunicolo, ricorda il Governo, è stato concepito sin dall'inizio anche per ridurre il rischio dell'intera infrastruttura interessata, ad esempio la linea della Ferrovia retica, la linea di alta tensione e le strade cantonali. Impianti, che secondo l'esecutivo, hanno un'importanza non solo regionale, ma pure cantonale e nazionale.

Al momento il 45% della struttura sotterranea è conclusa. Il lavori del tunnel lungo 2,3 chilometri dovrebbero concludersi entro la fine del 2027.

I più letti

Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»
Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»
È storia! Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli
Il Comandante delle Forze aeree: «La situazione in Europa è estremamente pericolosa»

Altre notizie

Beccato!. Automobilista a oltre 150 km/h sugli 80 sul Passo dello Julier

Beccato!Automobilista a oltre 150 km/h sugli 80 sul Passo dello Julier

Centovallina. Operaio 48enne muore nel cantiere della stazione di Palagnedra

CentovallinaOperaio 48enne muore nel cantiere della stazione di Palagnedra

Grandi predatori. Eliminazione del branco Moesola, la richiesta è stata inviata a Berna

Grandi predatoriEliminazione del branco Moesola, la richiesta è stata inviata a Berna