Grigioni Brienz, nuove minacce da zona rocciosa instabile

SDA

30.10.2025 - 19:04

Il villaggio grigionese di Brienz/Brinzauls e l'imponente frana che lo sovrasta
Il villaggio grigionese di Brienz/Brinzauls e l'imponente frana che lo sovrasta
Keystone

Negli ultimi giorni una zona rocciosa instabile ha aggravato la situazione di Brienz/Brinzauls, la frazione del comune di Albula/Alvra (GR) da tempo minacciata da una frana.

Keystone-SDA

30.10.2025, 19:04

30.10.2025, 19:07

Ultimamente l'accesso per gli sfollati alle loro abitazioni è stato pertanto più irregolare, si legge nel bollettino informativo odierno sullo smottamento.

Concretamente, in breve tempo una cresta rocciosa ha iniziato a muoversi fino a 65 centimetri al giorno. Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre si è verificato un crollo sul cumulo di detriti già precipitato. Da allora la velocità dello spostamento è leggermente diminuita.

Malgrado ciò, nei prossimi giorni sono probabili ulteriori smottamenti. Visto che per domenica sono previste precipitazioni, non si può escludere un ulteriore aggravamento della situazione. Non è pertanto certo che il villaggio sia accessibile nelle prossime settimane. Se sabato sarà possibile raggiungerlo, il municipio raccomanda di sfruttare la giornata per i preparativi invernali.

