Céline Aubry assumerà la direzione dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni Canton Grigioni

Il 1° agosto 2026 Céline Aubry assumerà la direzione dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni. La 48enne di Flims succede a Matthias Faessler che, dopo 13 anni, va in pensione.

Redazione blue News Swisstxt

Aubry ha studiato relazioni internazionali a Ginevra e dispone di un CAS in diritto processuale penale. Ha lavorato presso la clinica Balgrist, l'Ufficio federale della dogana e Fedpol.

Attualmente è senior project manager a Zurigo. L'Ufficio dà esecuzione a sanzioni penali e attua la carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione.

Aubry guiderà un team di circa 220 collaboratori in tre sedi diverse.