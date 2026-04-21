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Succede a Matthias Faessler Céline Aubry a capo dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni

Swisstxt

21.4.2026 - 10:26

Céline Aubry assumerà la direzione dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni
Céline Aubry assumerà la direzione dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni
Canton Grigioni

Il 1° agosto 2026 Céline Aubry assumerà la direzione dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni. La 48enne di Flims succede a Matthias Faessler che, dopo 13 anni, va in pensione.

Redazione blue News

21.04.2026, 10:26

21.04.2026, 10:38

Aubry ha studiato relazioni internazionali a Ginevra e dispone di un CAS in diritto processuale penale. Ha lavorato presso la clinica Balgrist, l'Ufficio federale della dogana e Fedpol.

Attualmente è senior project manager a Zurigo. L'Ufficio dà esecuzione a sanzioni penali e attua la carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione.

Aubry guiderà un team di circa 220 collaboratori in tre sedi diverse.

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