Stagione venatoria Caccia 2025, il Canton Grigioni traccia un bilancio positivo

SDA

14.1.2026 - 09:19

Durante la caccia speciale, le cacciatrici e i cacciatori hanno abbattuto 1'049 cervi e 203 caprioli. (immagine d'archivio)
Keystone

Nel 2025 nei Grigioni sono stati abbattuti complessivamente 4'630 cervi, 2'776 caprioli, 2'894 camosci e 78 cinghiali. Per l'Ufficio per la caccia e la pesca retico si tratta di un buon risultato.

Keystone-SDA

14.01.2026, 09:19

14.01.2026, 09:29

«Il piano degli abbattimenti cantonale è stato raggiunto in misura superiore al 95% per quanto riguarda il cervo e completamente per quanto riguarda il capriolo», ha affermato Lukas Walser, capo della Sezione selvaggina e caccia presso l'Ufficio per la caccia e la pesca grigionese, citato in un comunicato odierno.

La stagione venatoria si è conclusa il 20 dicembre 2025 con l'ultimo giorno di caccia speciale. Il clima mite e l'assenza di precipitazioni hanno ritardato lo spostamento dei cervi verso le zone, dove passano l'inverno. Questo ha reso più difficili le condizioni della stagione venatoria.

Durante la caccia speciale, durata all'incirca un mese, i cacciatori e le cacciatrici hanno abbattuto 1'049 cervi e 203 caprioli. Un numero quest'ultimo elevato rispetto agli ultimi anni. Inoltre in Mesolcina sono stati abbattuti 6 cinghiali e nelle zone della Valle del Reno 3 camosci.

