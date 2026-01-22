  1. Clienti privati
Dopo 29 anni di servizio Cambio ai vertici della Ferrovia retica, lascia il direttore delle vendite

SDA

22.1.2026 - 10:41

Cambi in vista in seno alla direzione aziendale della Ferrovia retica. Piotr Caviezel, uno dei sette membri dell'azienda diretta da Renato Fasciati, lascerà a fine luglio il posto di direttore vendite e marketing. (immagine d'archivio)
Cambi in vista in seno alla direzione aziendale della Ferrovia retica. Piotr Caviezel, uno dei sette membri dell'azienda diretta da Renato Fasciati, lascerà a fine luglio il posto di direttore vendite e marketing. (immagine d'archivio)
Keystone

Il direttore delle vendite e marketing della Ferrovia retica (FR) Piotr Caviezel, uno dei sette membri della direzione aziendale, lascerà il suo posto a fine luglio dopo 29 anni di servizio. Il 51enne intende applicare la sua esperienza in un nuovo contesto professionale.

Keystone-SDA

22.01.2026, 10:41

22.01.2026, 10:44

Lo indica in una nota odierna la FR. Negli ultimi anni Caviezel ha trasformato il settore vendite e marketing «in un'organizzazione moderna ed efficiente per la gestione del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale, lasciando un'impronta duratura», si legge nel comunicato.

Con la sua squadra ha posizionato sul mercato i treni turistici della FR, il Glacier Express e il Bernina Express, riscontrando un grande successo e contribuendo a una crescita della domanda superiore alla media, prosegue la nota. Nei 29 anni di servizio presso le FR, Caviezel si è inoltre occupato della digitalizzazione delle vendite.

Il suo posto verrà messo a concorso, viene precisato.

