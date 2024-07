L'asse anteriore del veicolo Polizia grigionese

Un camion per le consegne si è scontrato più volte con diversi oggetti sul bordo della strada mentre era in viaggio da St. Antoenien a Kueblis. Le autorità grigionesi sono state allertate domenica sera da un paio di testimoni, che hanno sentito dei forti rumori.

Il conducente si è scontrato con una pietra a St. Antoenien e a Luzein con la barriera di un cantiere, con un pilastro di cemento e con una recinzione. In tutti questi casi si è allontanato senza essere notato.

È poi stato intercettato sulla strada principale in direzione di Saas im Praettigau e la ruota del veicolo era completamente demolita. È quindi stato classificato come non idoneo alla guida.

