GrigioniCarmelia Maissen presiederà il Governo retico dal 2027
SDA
17.6.2026 - 10:57
Stamattina il Gran Consiglio ha eletto la nuova presidente del Governo grigionese. Si tratta della Consigliera di Stato del Centro Carmelia Maissen. Il vicepresidente sarà il socialista Peter Peyer.
Keystone-SDA
17.06.2026, 10:57
SDA
La direttrice del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità è stato eletta con 99 voti su 116. La 49enne di Castrisch in Surselva è parte dell'esecutivo cantonale dal 2023. Domenica è stata riconfermata per i prossimi quattro anni. A partire dall'anno prossimo presiederà per la prima volta il Governo.
Il Parlamento, composto da 120 membri, ha eletto anche il vicepresidente, ovvero il direttore del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità con 110 voti su 119. Il 60enne di Trin è entrato in Governo nel 2018 e nel 2027 inizierà il suo terzo e ultimo mandato.