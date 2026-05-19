L'anno scorso il tasso di occupazione della Casa delle donne nei Grigioni ha raggiunto livelli record. (immagine simbolica) Keystone

L'anno scorso oltre 2'000 donne e bambini hanno cercato protezione alla Casa delle donne nei Grigioni. L'occupazione dei posti a disposizione ha superato il 90%, raggiungendo livelli record, si evince dal rapporto annuale pubblicato di recente.

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Per permettere ammissioni a breve termine e urgenti in ogni momento, il tasso medio di occupazione non dovrebbe superare il 75%. La raccomandazione viene formulata dall'Organizzazione mantello delle case protette per donne della Svizzera e del Liechtenstein.

Nel 2025, 180 persone – 91 bambini e 89 donne – sono state respinte, perché non c'era più posto nella Casa delle donne. Le cifre contenute nel rapporto annuale sono state anticipate oggi dai siti di RTR e SRF.

L'alta occupazione dei posti protetti per le vittime di violenza domestica si è riflessa anche sul bilancio, che ha chiuso con un deficit di oltre 180'000 franchi.