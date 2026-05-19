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Violenza domestica Occupazione al limite nel 2025 per la Casa delle donne nei Grigioni

SDA

19.5.2026 - 17:15

L'anno scorso il tasso di occupazione della Casa delle donne nei Grigioni ha raggiunto livelli record. (immagine simbolica)
L'anno scorso il tasso di occupazione della Casa delle donne nei Grigioni ha raggiunto livelli record. (immagine simbolica)
Keystone

L'anno scorso oltre 2'000 donne e bambini hanno cercato protezione alla Casa delle donne nei Grigioni. L'occupazione dei posti a disposizione ha superato il 90%, raggiungendo livelli record, si evince dal rapporto annuale pubblicato di recente.

Keystone-SDA

19.05.2026, 17:15

19.05.2026, 17:20

Per permettere ammissioni a breve termine e urgenti in ogni momento, il tasso medio di occupazione non dovrebbe superare il 75%. La raccomandazione viene formulata dall'Organizzazione mantello delle case protette per donne della Svizzera e del Liechtenstein.

Nel 2025, 180 persone – 91 bambini e 89 donne – sono state respinte, perché non c'era più posto nella Casa delle donne. Le cifre contenute nel rapporto annuale sono state anticipate oggi dai siti di RTR e SRF.

L'alta occupazione dei posti protetti per le vittime di violenza domestica si è riflessa anche sul bilancio, che ha chiuso con un deficit di oltre 180'000 franchi.

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