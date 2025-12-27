  1. Clienti privati
Grigioni Casa in fiamme a Flims, illesi 13 residenti

SDA

27.12.2025 - 10:12

I pompieri impegnati nelle operazioni di spegnimento.
I pompieri impegnati nelle operazioni di spegnimento.
Keystone

Un incendio è divampato venerdì in un'abitazione nel centro di Flims, rendendola inabitabile. Lo rende noto la polizia cantonale grigionese, indicando che i tredici abitanti hanno potuto alloggiare presso un albergo e la chiesa evangelica.

Keystone-SDA

27.12.2025, 10:12

27.12.2025, 10:14

I samaritani del luogo, impiegati del Comune e il Care-Team Grischun si sono occupati degli sfollati.

Il rogo è scoppiato venerdì pomeriggio, per motivi ancora sconosciuti, mentre sette residenti si trovavano in casa, ma sono tutti potuti uscire illesi.

I pompieri di Flims e Trin sono stati impegnati fino a mezzanotte per estinguere le fiamme e le braci che continuavano a riaccendersi.

