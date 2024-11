L'ex giudice del Tribunale amministrativo cantonale è stato dichiarato colpevole di violenza carnale ai danni di una ex praticante. Keystone

La procura grigionese ha annunciato che chiederà le motivazioni della sentenza del Tribunale regionale Plessur, con cui la corte ha dichiarato colpevole un ex giudice amministrativo per violenza carnale, molestie sessuali e ripetute minacce contro una ex praticante.

SDA

Il termine per richiedere le motivazioni – passo obbligatorio per poi eventualmente impugnare il verdetto – scade oggi. Il procuratore Kevin Knobel ha confermato a Keystone-ATS che dopo aver ricevuto la sentenza motivata, la magistratura la analizzerà e deciderà come procedere.

Durante il processo, che si è tenuto il 31 ottobre e il primo novembre, la magistratura aveva chiesto una pena detentiva di due anni e mezzo, una pena pecuniaria e una multa. Con la sua sentenza la corte regionale ha condannato l'ex magistrato a una pena detentiva di 23 mesi e una pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di 90 franchi, entrambe sospese con la condizionale. Inoltre il 49enne dovrà pagare una multa di 2300 franchi.

Pure l'avvocato della difesa aveva dichiarato la settimana scorsa a Keystone-ATS di voler richiedere le motivazioni della sentenza, che avrebbe analizzato «con molta attenzione». Un eventuale processo d'appello dipenderà però «dalle risorse, le forze e le energie» dell'imputato per affrontare nuovamente un simile processo.

Se del caso si occuperanno altre istanze, lo decideranno le parti, appena avranno ricevuto e di seguito esaminato le motivazioni della corte regionale.

anve, ats