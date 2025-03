Il luogo del sinistro. Keystone

Un centauro austriaco 33enne ha riportato ferite di media entità dopo una collisione fra un'automobile e la sua moto, avvenuta ieri intorno alle 12.15 sulla Julierstrasse, nei Grigioni. Illese le persone a bordo della vettura.

Keystone-SDA SDA

Il motociclista, indica in una nota odierna la polizia retica, stava viaggiando da Bivio verso Tiefencastel quando, in una combinazione di curve poco dopo il bacino Marmorera, si è verificato un violento scontro laterale con un veicolo che arrivava in senso opposto.

Dopo i soccorsi ricevuti sul posto, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Thusis. Nessuna ferita invece per il conducente dell'auto, un 47enne, e la sua passeggera 50enne.