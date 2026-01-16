  1. Clienti privati
Grigioni Chi vuole lasciare Brienz, può ancora inoltrare richiesta

È possibile che ancora più abitanti di Brienz/Brinzauls decidano di abbandonare il villaggio, evacuato da più di un anno. Il Comune di Albula/Alvra ha riaperto la possibilità di inoltrare domanda di trasferimento preventivo.
Il Comune di Albula/Alvra (GR) apre di nuovo la possibilità agli abitanti di Brienz/Brinzauls di annunciarsi per il trasferimento preventivo. Dopo la scadenza del termine d'inoltro a fine settembre alcuni abitanti hanno mostrato interesse ad abbandonare il villaggio.

16.01.2026, 14:06

«Il calcolo precedente creava per una parte degli abitanti un ostacolo finanziario troppo elevato per la costruzione o l'acquisto di una casa o di un appartamento in una nuova località. Ciò non era intenzionale e verrà ora corretto», ha argomentato così Christian Gartmann, portavoce del Comune di Albula/Alvra, la decisione di aprire una nuova finestra per il trasferimento preventivo. Il calcolo dell'indennizzo diventerà più interessante per una parte delle persone interessate, per altre non cambierà nulla. In ogni caso nessuno si troverà in una situazione peggiore.

Le richieste per il ricollocamento preventivo degli abitanti del paese di Brienz/Brinzauls – azione unica di questo genere in Svizzera – potrebbero così aumentare. A fine settembre erano state state presentate 40 domande di trasferimento preventivo. Della novantina di residenti, secondo le autorità comunali in autunno 35 intendevano abbandonare in via definitiva le loro abitazioni, una trentina si erano già trasferiti e due erano deceduti.

Dato che il progetto di trasferimento preventivo – sostenuto finanziariamente per il 90% da Berna e da Coira – non è ancora stato approvato in via definitiva dal Comune, dal Cantone e dalla Confederazione la procedura può ancora essere interrotta.

La nuova finestra per annunciarsi verrà aperta probabilmente nel primo trimestre di quest'anno, in concomitanza con la terza consultazione della revisione parziale della pianificazione locale. Questa è necessaria per creare nuove zone per il ricollocamento degli abitanti del villaggio. Il 5 febbraio la popolazione verrà informata sulle novità riguardanti il progetto di trasferimento preventivo in un incontro informativo a Tiefencastel.

Lo scivolamento rallenta

Stando al bollettino odierno inviato dal Comune di Albula/Alvra la velocità dello scivolamento della montagna in alcune aree rallenta e in altre è stagnante.

Grazie al cunicolo di drenaggio gli esperti prevedono che il villaggio dovrebbe muoversi sempre meno verso valle. Un rallentamento è previsto anche per i vari compartimenti del pendio che sovrastano il villaggio evacuato dal novembre 2024.

