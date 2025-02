Il Comune di Domat/Ems ha bocciato chiaramente la proposta di introdurre il diritto di voto e di elezione agli stranieri. (immagine simbolica) Keystone

La popolazione di Domat/Ems (GR) ha respinto con oltre il 77% di voti la proposta di concedere il diritto di voto ed eleggibilità ai cittadini stranieri. I comuni grigionesi che conoscono questa pratica rimangono dunque 34 su 100.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

La partecipazione alle urne si attesta al 37,25%.

È un «no» chiaro quello deI cittadini di Domat/Ems, che non vuole ampliare il diritto di voto ed eleggibilità ai cittadini in possesso del permesso C.

È inoltre l'ennesima bocciatura di un comune con tanti abitanti a questo oggetto. Esattamente cinque anni fa Davos (GR), che conta oltre 10'000 abitanti, aveva bocciato la proposta. Un anno dopo anche St. Moritz (GR) aveva seguito la stessa direzione.

Dei dieci comuni retici più grandi in termine di popolazione solo Bonaduz (GR), con 3'533 abitanti, e quello di Scuol (GR), con 4'572, hanno finora esteso il diritto di voto agli stranieri.

Dopo Domat/Ems è il turno di Coira?

Attualmente rimangono dunque 34 i comuni grigionesi che hanno esteso il diritto di voto e di elezione a livello comunale ai cittadini domiciliati. Anche il Comune più grande del Cantone sta discutendo quest'opzione: ovvero Coira. L'agosto scorso il municipio aveva dato luce verde a una mozione del PS cittadino.

Il Parlamento ha incaricato l'esecutivo di proporre una modifica della costituzione comunale. Si tratterebbe del terzo tentativo nella capitale retica, dopo due bocciature da parte del Consiglio comunale.