Il ciclista ha riportato lesioni serie. Keystone

Un ciclista di 27 anni è rimato gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nel canton Grigioni, riferisce oggi la polizia cantonale retica.

Keystone-SDA SDA

In sella a una bicicletta da corsa il giovane stava scendendo dal passo dell'Albula, quando giunto a La Punt, per motivi non ancora chiari, ha attraversato la corsia opposta e si è scontrato frontalmente con un muro.

Soccorso da un'ambulanza, è stato poi elitrasportato dalla Rega all'ospedale cantonale di Coira.