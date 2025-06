La bicicletta elettrica del 57enne è rimasta sul sentiero fra Poschiavo e San Romerio. Il ciclista è stato ritrovato circa 60 metri sotto il tracciato lungo un ripido pendio roccioso. Keystone

Ieri un ciclista di 57 anni è morto mentre stava percorrendo un sentiero fra Poschiavo e San Romerio, nei Grigioni. In discesa l'uomo, del canton Zugo, ha perso il controllo della sua bici elettrica, è uscito dal tracciato ed è precipitato lungo un ripido pendio.

Il ciclista si trovava in compagnia di altri due amici. I tre stavano percorrendo un giro su un percorso ufficiale per mountainbike, scrive oggi la Polizia cantonale grigionese in un comunicato. Durante una discesa, in zona Val da Prada, l'uomo ha perso il controllo della sua e-bike, ha dichiarato la Polizia cantonale grigionese a Keystone-ATS.

Solo dopo una sosta i due colleghi si sono accorti dell'assenza del terzo compagno. Sono dunque tornati indietro e hanno trovato la bici sul tracciato, ma dell'amico nessuna traccia. Perciò hanno chiamato immediatamente la Rega.

Il corpo dell'uomo è stato trovato circa 60 metri sotto il sentiero su una parete rocciosa. Il medico d'emergenza della Rega non ha potuto fare altro che dichiararne la morte. Il recupero del 57enne è avvenuto con l'aiuto di un elicottero e di uno specialista del soccorso alpino.

La Polizia cantonale dei Grigioni, in collaborazione con la Procura pubblica, sta indagando per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.