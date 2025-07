Immagine d'illustrazione sda

Sono 34 gli apprendisti grigionesi che parteciperanno alla quarta edizione degli SwissSkills, i campionati professionali svizzeri centralizzati, a Berna dal 17 al 21 settembre. Cinque di loro stanno assolvendo il loro apprendistato nel Moesano.

«Nell'edizione del 2022 erano in 29 e non c'erano italofoni», ha dichiarato Selina Kuepfer, portavoce di SwissSkills, a Keystone-ATS.

I partecipanti di lingua italiana del Canton Grigioni provengono tutti dal Moesano e stanno imparando professioni nel ramo dell'artigianato, delle costruzioni o della meccanica.

I nomi dei partecipanti

Dylan Bugada sta svolgendo l'apprendistato di metalcostruttore presso la Brego Bau Curvotecnica con sede a Camorino. Demis Duran sta invece imparando il lavoro di installatore di sistemi di refrigerazione alla Climacontrol&Thermonova.

Loris Grassi di Leggia è meccanico di macchine edili nella ditta Metallumin. Diogo Leonardo Ramalho Palma lavora come scalpellino ad Arvigo in Val Calanca presso la Alfredo Polti SA. Luca Santoro è meccatronico d'automobili e lavora presso la DiLeo Motors.

In totale sono oltre 1100 i giovani e le giovani professionisti che sono stati selezionati per il campionato. Il 19 settembre si terrà la Giornata della Svizzera italiana, in cui allievi e insegnanti potranno scoprire da vicino questo evento all'interno della Bernexpo.