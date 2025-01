L'obiettivo del programma «Deutsch für die Schule» della città di Coira è di preparare linguisticamente i bambini prima di iniziare la scuola dell'infanzia. (immagine simbolica) Keystone

Da dieci anni il programma «Deutsch für die Schule» promuove l'integrazione linguistica dei bambini nella città di Coira. Il municipio ha comunicato oggi, che a partire dall'anno scolastico 2025/2026 ne potranno beneficiare anche i bimbi di tre anni.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Finora il programma «Deutsch für die Schule» prevedeva solo un anno di supporto linguistico per bambini, la cui prima lingua non era il tedesco. Frequentando regolarmente un gruppo di gioco, un asilo nido, un centro per l'infanzia o una famiglia diurna di lingua tedesca, hanno la possibilità di imparare la lingua giocando.

Dal prossimo anno scolastico, i bimbi saranno invitati a partecipare al programma già un anno prima, ovvero a partire dai tre anni di età.

«Quanto più precocemente si comincia con il supporto linguistico, maggiore sarà il successo d'apprendimento di una seconda lingua», ha spiegato il responsabile del programma, Otmar Graf, all'agenzia Keystone-ATS.

L'obiettivo è che ogni bambino inizi la scuola dell'infanzia con delle conoscenze di base della lingua tedesca. Stando a una valutazione della scuola della città di Coira il programma ha effetto: quasi tutti i bimi iniziano ora la scuola materna con una sufficiente conoscenza della lingua locale. Il che sgrava anche gli insegnanti.

Finora circa circa un terzo dei bambini di ogni annata partecipa al programma. «Molti di loro già frequentano un gruppo di gioco o un asilo nido all'età di tre anni. Grazie ai cambiamenti attuali stimiamo che l'anno prossima circa una trentina di bimbi in più parteciperanno al programma», ha detto Graf. Dal lancio del sostegno linguistico nel 2015 circa 750 bambini nella capitale grigionese hanno preso parte al piano didattico.