La città di Coira ha chiuso il 2024 con un risultato solido di 10,1 milioni di franchi di avanzo. (immagine d'archivio) Keystone

La città di Coira ha chiuso il 2024 con un'eccedenza di 10,1 milioni di franchi, ovvero 7,6 milioni in più rispetto a quanto preventivato. Secondo il capoluogo del Canton Grigioni, ciò è dovuto in parte alle elevate entrate fiscali.

Keystone-SDA SDA

«È un risultato molto solido», ha detto oggi in conferenza stampa Hans Martin Meuli (PLR). Si tratta del primo consuntivo presentato dal neosindaco, eletto sul filo di lana lo scorso inizio luglio ed entrato in carica il primo gennaio di quest'anno. All'agenzia Keystone-ATS ha dichiarato che è bello poter iniziare il suo incarico comunicando queste cifre.

Record ovunque

Con 306,8 milioni di franchi le entrate hanno superato per la prima volta la soglia dei 300 milioni. Anche le uscite hanno raggiunto il livello record di 296,7 milioni di franchi. Per quanto riguarda gli investimenti, non ci sono state quasi differenze rispetto al preventivo: con 86,2 milioni di franchi, sono stati spesi solo 0,9 milioni in meno del previsto.

Le ragioni sono molteplici: le entrate fiscali hanno portato 9,3 milioni di franchi in più rispetto a quanto preventivato. I costi del personale hanno invece causato un aumento delle spese di 1,9 milioni di franchi.

Il conto degli investimenti comprende due progetti importanti, ovvero la costruzione dell'edificio scolastico Fortuna sulla Ringstrasse e i nuovi impianti sportivi all'Obere Au.

Analisi degli investimenti

Nonostante il risultato solido, l'indebitamento della città è aumentato negli ultimi cinque anni. Il rapporto di autofinanziamento è solo del 29%. I futuri investimenti devono quindi essere rivisti, ha dichiarato Meuli a Keystone-SDA.

Sulla base del nuovo bilancio, la città effettuerà ora un'analisi che considererà anche le attività di investimento. In questo modo il sindaco vuole garantire che la città di Coira abbia finanziamenti sicuri per i suoi compiti.

Lo scorso settembre, il parlamento cittadino ha bocciato un pacchetto di risparmi proposto dal municipio prima ancora che venisse discusso. Le oltre 100 misure elaborate, con tagli alla cultura, all'assistenza all'infanzia e alle scuole, hanno incontrato la resistenza del PS, dei Verdi e dell'Alleanza del Centro. Alcune centinaia di persone sono scese in piazza, protestando davanti all'edificio del municipio di Coira.