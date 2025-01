Il luogo dello scontro a Zuoz Polizia GR

Mercoledì pomeriggio a Zuoz si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili.

Swisstxt

Secondo una prima ricostruzione, verso le 14.10 un conducente di 82 anni che percorreva una strada secondaria da Madulain in direzione Zuoz è andato leggermente oltre il centro della carreggiata in una curva a sinistra, scontrandosi con l'auto di un 69enne che sopraggiungeva nella corsia opposta. Nella collisione i due passeggeri seduti a bordo nelle due auto sono rimasti feriti. Sono intervenute due ambulanze del soccorso dell'Alta Engadina per trasportarli all'ospedale di Samedan. Sulle cause dell'incidente indaga la polizia cantonale dei Grigioni.