  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Colpito da un albero a Ilanz, ferito un boscaiolo

SDA

25.9.2025 - 11:53

Una foto dal luogo dell'incidente.
Una foto dal luogo dell'incidente.
Polizia cantonale dei Grigioni

Un boscaiolo 21enne impegnato in lavori forestali a Ilanz (GR) è rimasto colpito da un albero ieri, mercoledì, pomeriggio. Il giovane, rimasto ferito, è stato trasportato in elicottero all'ospedale cantonale dei Grigioni di Coira.

Keystone-SDA

25.09.2025, 11:53

25.09.2025, 11:56

Lo indica in una nota odierna la polizia cantonale retica. L'incidente si è verificato alle 14:30, quando un albero abbattuto dal 21enne, invece di cadere in avanti come previsto, è scivolato leggermente all'indietro, si legge nel comunicato.

Il giovane ha riportato ferite alla parte superiore del corpo, nonché una frattura al braccio, indicano gli inquirenti. L'uomo è stato soccorso dal collega e poi trasportato con la Rega all'ospedale di Coira.

I più letti

Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Chi è secondo Björn Borg il GOAT del tennis? «Al secondo posto ci sono Nadal e...»
La compagna di Jimmy Ghione respinge le critiche sulla loro storia: «È il Brad Pitt italiano»
La principessa Mette-Marit si prende una lunga pausa dai doveri reali, ecco perché
Trump ha ragione sulla Svizzera? Ecco il fact checking del discorso all'ONU

Altre notizie

Azzardo. Compensazione per i grandi giochi, il Casinò di Lugano si appella al Tribunale federale

AzzardoCompensazione per i grandi giochi, il Casinò di Lugano si appella al Tribunale federale

Carnevale di Bellinzona. Igor Pesciallo sarà il nuovo Re del Rabadan

Carnevale di BellinzonaIgor Pesciallo sarà il nuovo Re del Rabadan

Grigioni. Non ci sarà più nessun Big Air a Coira: scritta la parola fine per l'evento di freestyle

GrigioniNon ci sarà più nessun Big Air a Coira: scritta la parola fine per l'evento di freestyle