  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Completato il progetto del correttore ortografico per il retoromancio

SDA

22.1.2026 - 11:24

Con l'aggiunta della versione in idioma sursilvano, il correttore ortografico per il retoromancio è al completo. (immagine simbolica)
Con l'aggiunta della versione in idioma sursilvano, il correttore ortografico per il retoromancio è al completo. (immagine simbolica)
Keystone

Con la pubblicazione della versione per l'idioma sursilvano, Pro Svizra Rumantscha e la Lia Rumantscha hanno concluso il progetto del correttore ortografico per il retoromancio. Sono ora disponibili strumenti di correzione per le cinque parlate romance e per la lingua ufficiale Rumantsch Grischun.

Keystone-SDA

22.01.2026, 11:24

Lo indicano in una nota congiunta odierna l'associazione Pro Svizra Rumantscha e la Lia Rumantscha, l'organizzazione federativa per tutte le associazioni culturali di lingua romancia.

Oltre al Rumantsch Grischun e all'idioma sursilvano, vi sono anche le versioni per il sutsilvano, il surmirano, il vallader e il puter. Il correttore ortografico per il retoromancio è compatibile con Microsoft Word e altri programmi, una versione web è fruibile sul dizionario online Pledari Grond, viene precisato.

«Per poter sviluppare i correttori ortografici, negli ultimi quattro anni sono state generate automaticamente centinaia di migliaia di parole non ancora presenti nel Pledari Grond: si tratta soprattutto di forme femminili, plurali e forme verbali coniugate», indicano le due associazioni.

Possono usufruire del correttore scuole, amministrazioni, media, aziende, operatori culturali, ma anche la popolazione in generale e chi impara il romancio. Fra i coordinatori dei lavori c'è Ignacio Pérez Prat, responsabile della trasformazione digitale presso la Lia Rumantscha, che «spera che il progetto incoraggi la scrittura in retoromancio e rafforzi in generale l'uso della lingua scritta», si legge nel comunicato.

Il progetto, avviato nel 2021 e finanziato dall'Ufficio federale della cultura e dal Cantone dei Grigioni, è stato realizzato dall'azienda far.ch con il supporto del dipartimento linguistico della Lia Rumantscha, indica la nota.

I più letti

Alisha Lehmann mostra il suo nuovo fidanzato nel giorno del suo compleanno
Fabrizio Corona contro Mediaset, è battaglia legale: «Per fermarmi mi dovete sparare»
L'era Sommer all'Inter è ai titoli di coda. Ecco chi potrebbe sostituire lo svizzero

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Francia. Macron chiede uno strumento «anticoercizione» dell'UE se Trump implementerà i nuovi dazi

FranciaMacron chiede uno strumento «anticoercizione» dell'UE se Trump implementerà i nuovi dazi

Proteste. Media, blocco Internet in Iran potrebbe durare fino a fine marzo

ProtesteMedia, blocco Internet in Iran potrebbe durare fino a fine marzo

Disastri, Incidenti. Crans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani

Disastri, IncidentiCrans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani