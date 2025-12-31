In questa stalla a stabulazione libera, il toro del peso di circa mille chili ha spinto il contadino contro una recinzione metallica. Keystone

Un contadino di 61 anni è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio a Pusserein (GR) dopo essere stato spinto contro una recinzione metallica da un toro.

Keystone-SDA SDA

L'uomo era impegnato in alcuni lavori in una stalla a stabulazione libera quando l'animale, del peso di circa mille chilogrammi, gli si è avvicinato da dietro, ha indicato oggi la polizia cantonale grigionese.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14:00. Un collaboratore è accorso in aiuto dell'agricoltore ed è riuscito a respingere l'animale dietro una barriera. Ha quindi prestato i primi soccorsi e ha allertato i servizi di emergenza. Dopo le prime cure mediche prodigategli da un equipaggio della Rega, l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale cantonale dei Grigioni a Coira, precisa ancora la polizia.