  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Contadino gravemente ferito da un toro in una stalla

SDA

31.12.2025 - 16:29

In questa stalla a stabulazione libera, il toro del peso di circa mille chili ha spinto il contadino contro una recinzione metallica.
In questa stalla a stabulazione libera, il toro del peso di circa mille chili ha spinto il contadino contro una recinzione metallica.
Keystone

Un contadino di 61 anni è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio a Pusserein (GR) dopo essere stato spinto contro una recinzione metallica da un toro.

Keystone-SDA

31.12.2025, 16:29

31.12.2025, 16:37

L'uomo era impegnato in alcuni lavori in una stalla a stabulazione libera quando l'animale, del peso di circa mille chilogrammi, gli si è avvicinato da dietro, ha indicato oggi la polizia cantonale grigionese.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14:00. Un collaboratore è accorso in aiuto dell'agricoltore ed è riuscito a respingere l'animale dietro una barriera. Ha quindi prestato i primi soccorsi e ha allertato i servizi di emergenza. Dopo le prime cure mediche prodigategli da un equipaggio della Rega, l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale cantonale dei Grigioni a Coira, precisa ancora la polizia.

I più letti

Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica
Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»
Ecco chi è la celebrità più antipatica del 2025. In classifica c'è anche il marito
La Cina corre ai ripari alzando il prezzo dei preservativi, ma i rischi sono alti. Ecco perché
Infantino difende i prezzi altissimi dei biglietti: «Il calcio non esisterebbe in 150 Paesi»

Altre notizie

Grigioni. Lenz, auto urta bambino di 9 anni

GrigioniLenz, auto urta bambino di 9 anni

Italia. La Lega italiana propone una zona economica speciale al confine con la Svizzera

ItaliaLa Lega italiana propone una zona economica speciale al confine con la Svizzera

Incidente sulle piste. Un uomo cade dalla seggiovia nel Canton Obvaldo, è gravissimo

Incidente sulle pisteUn uomo cade dalla seggiovia nel Canton Obvaldo, è gravissimo