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Grigioni Conto alla rovescia per la Festa federale di tiro a Coira

SDA

12.5.2026 - 11:54

Alla Festa di tiro federale in programma dal 5 giugno al 5 luglio nei Grigioni parteciperanno circa 35'000 tiratori e tiratrici. (immagine simbolica)
Alla Festa di tiro federale in programma dal 5 giugno al 5 luglio nei Grigioni parteciperanno circa 35'000 tiratori e tiratrici. (immagine simbolica)
Keystone

Mancano poco più di tre settimane alla Festa federale di tiro (FFT) che si terrà a Coira e dintorni. Sull'arco di un mese sono attesi circa 35'000 partecipanti e 100'000 visitatori. Numeri che la rendono il più grande evento sportivo dell'anno nei Grigioni.

Keystone-SDA

12.05.2026, 11:54

12.05.2026, 11:59

È quasi tutto pronto per il tiro d'apertura della Festa federale il 4 giugno a Coira. Oltre agli ultimi dettagli gli organizzatori sono ancora alla ricerca di volontari, la colonna portante dell'evento. «Circa 5'000 persone ci aiuteranno durante i lavori di preparazione e durante la manifestazione. Presteranno circa 150'000 ore di lavoro, un impegno importante», ha spiegato il segretario generale, Carl Frischknecht, a Keystone-ATS.

L'evento vede due primati. Per la prima volta in una festa di tiro si sparerà su tutte le distanze: con il fucile da 300m, 50m e 10m, e con la pistola da 50m, 25m e 10m. E per la prima volta i risultati verranno trasmessi direttamente in via elettronica, consentendo così di risparmiare tonnellate di carta.

Un budget da 14 milioni di franchi

Il budget ammonta a circa 14 milioni di franchi, 4 dei quali coperti da sponsor e partner. «È stata una sfida raggiungere questa cifra», ha spiegato il presidente del comitato organizzativo, Martin Candinas. «Secondo le loro direttive le imprese internazionali non possono sostenere lo sport del tiro, perché ci sono in ballo delle armi». Malgrado ciò gli organizzatori sono riusciti a trovare degli sponsor. Candinas è fiducioso che sul piano finanziario l'evento andrà bene.

Il poligono di tiro principale si troverà al Rossboden a Coira. Le altre 19 piazze di tiro saranno sparse nel Cantone: da Sufers a Versam, da Davos fino a Thusis. Una piazza di tiro è prevista anche a Walenstadt, nel Canton San Gallo. «Per noi era importante organizzare una Festa federale sostenibile. Tutto l'evento vedrà l'uso di stabilimenti e infrastrutture già esistenti». Il presidente del comitato ha inoltre sottolineato l'importanza della Festa per il settore turistico. «È importante che possano beneficiare dell'evento non solo la città di Coira, ma anche le località limitrofe».

Grande importanza verrà data anche alla sicurezza, sui campi di tiro e fuori. «Questo sport viene praticato con le armi. Di conseguenza, tutti i partecipanti hanno una grande responsabilità. Non lasceremo nulla al caso», ha puntualizzato Frischknecht.

«Tradizione e passione»

La FFT si svolgerà seguendo il motto «tradizione e passione». «Vogliamo combinare tradizione e passione e far vivere il plurilinguismo del nostro Paese. La Festa federale di tiro è sinonimo di cameratismo, responsabilità e coesione», ha aggiunto Candinas. L'apice della manifestazione si terrà il 13 giugno con un corteo nella città di Coira e uno spettacolo aereo della Patrouille Suisse.

La FFT si svolge ogni quattro anni. A Coira ha già avuto luogo tre volte in passato: nel 1842, 1949 e nel 1985.

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